Büyük Taarruz kutlamaları bu yıl sınırlı katılımla yapılacak

Afyonkarahisar’da 2530 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan Büyük Taarruz Zafer Haftası 98. Yıl Dönümü Kutlama’ etkinlikleri Korona virüs (Covit19) tedbirleri kapsamında bu yıl sadece protokol düzeyinde katılımla yapılacak.
Konu ile ilgili Afyonkarahisar Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, etkinliklerin belirtilen tarihler arasında yapılacağı belirtilerek, “İlimizde 2530 Ağustos tarihleri arasında yapılması planlanan ‘Büyük Taarruz Zafer Haftası 98. Yıl Dönümü Kutlama Programı’ Covid19 tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığımızın emirleri doğrultusunda sadece protokol düzeyinde sınırlı katılımla yapılacak. Etkinlikler çelenk sunma ve şehitlik ziyaretleri şeklinde gerçekleştirilecektir” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.