Büyük Taarruz kutlamaları bu yıl sınırlı katılımla yapılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyük Taarruz kutlamaları bu yıl sınırlı katılımla yapılacak

İHA

Afyonkarahisar'da 2530 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan Büyük Taarruz Zafer Haftası 98. Yıl Dönümü Kutlama' etkinlikleri Korona virüs (Covit19) tedbirleri kapsamında bu yıl sadece protokol düzeyinde katılımla yapılacak.

Büyük Taarruz kutlamaları bu yıl sınırlı katılımla yapılacak

Afyonkarahisar’da 2530 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan Büyük Taarruz Zafer Haftası 98. Yıl Dönümü Kutlama’ etkinlikleri Korona virüs (Covit19) tedbirleri kapsamında bu yıl sadece protokol düzeyinde katılımla yapılacak.
Konu ile ilgili Afyonkarahisar Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, etkinliklerin belirtilen tarihler arasında yapılacağı belirtilerek, “İlimizde 2530 Ağustos tarihleri arasında yapılması planlanan ‘Büyük Taarruz Zafer Haftası 98. Yıl Dönümü Kutlama Programı’ Covid19 tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığımızın emirleri doğrultusunda sadece protokol düzeyinde sınırlı katılımla yapılacak. Etkinlikler çelenk sunma ve şehitlik ziyaretleri şeklinde gerçekleştirilecektir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Köy muhtarı düğünde Koron tedbirlerine uyulması için bakın ne yaptı? Köy muhtarından Korona virüse karşı örnek davranış Davetlilerinin tedbirlere uymadığını gören muhtar düğünü kesip ardı ardına yaptığı anonslar ile kuralları uygulattı
YEREL HABERLER Köy muhtarı düğünde Koron tedbirlerine uyulması için ...
Sumudica: “Ben Alibec için kendi maaşımı riske atarım” Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica: “Söylediklerimden farklı bir algı çıkarsa maaşımı kulübe bağışlamaya hazırım”
YEREL HABERLER Sumudica: “Ben Alibec için kendi maaşımı riske ...
Yalçın: “Okul koridorlarında öğrencilerin neşeli kahkahalarını duymak için can atıyoruz” İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın: "Öğrencilerimizi çok özledik”
YEREL HABERLER Yalçın: “Okul koridorlarında öğrencilerin neşeli ...
Afyonkarahisar’da İl Salgın Denetim Merkezi kurulacak Denetlenen iş yerlerinde kurallara uyanlara ‘Güvenli Alan’ logosu verilecek
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da İl Salgın Denetim Merkezi ...
Afyonkarahisar’ın iki beldesindeki Korona karantinası sona erdi
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’ın iki beldesindeki Korona karantinası ...
Evinde tiner içen 2 yaşındaki çocuk hastanelik oldu
YEREL HABERLER Evinde tiner içen 2 yaşındaki çocuk hastanelik oldu
Afyonkarahisar’da ormanlık alanlarda ateş yakılması yasaklandı Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu kararları yayınlandı Kentte son 10 yılda çıkan 150 orman yangınında 18 bin dekar alan zarar gördü
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da ormanlık alanlarda ateş yakılması ...
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü böyle savruldu Çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü böyle ...
Köpeklerin telef etmeye çalıştığı yaralı baykuşu son anda kurtardı Kurtardığı kulaklı orman baykuşuna bir kaç saat evinde bakıp yetkililere teslim etti Kulaklı orman baykuşu duyarlı vatandaş sayesinde hayatta kaldı
YEREL HABERLER Köpeklerin telef etmeye çalıştığı yaralı baykuşu son ...
Afyonkarahisar’da 2 belde belediye başkanı Korona virüse yakalandı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da 2 belde belediye başkanı Korona ...
Kamyonet sürüye daldı, 13 koyun telef oldu
YEREL HABERLER Kamyonet sürüye daldı, 13 koyun telef oldu
Otobüs kazasında yaralanan 31 kişi taburcu edildi
YEREL HABERLER Otobüs kazasında yaralanan 31 kişi taburcu edildi
Düğünlerde gözlemci dönemi başlıyor Koron virüsten dolayı düğünlerle ilgili sert tedbirler yolda Afyonkarahisar Valisi Çiçek: “Düğünlerle ilgili biz bu saatten itibaren sert tedbirler uygulayacağız” “Afyonkarahisar'daki vakalar düğün kaynaklı ciddi bir oran oluyor” “Her bir düğüne artık maalesef tedbirleri artırarak gözlemci göndermek zorunda kalacağız”
YEREL HABERLER Düğünlerde gözlemci dönemi başlıyor Koron virüsten ...
Başkan Özağıl, trafik kazalarında 11 yıl ara ile iki evlat acısı birden yaşadı Işıklar Belde Belediye Başkanı Erol Özağıl ikinci oğlunu da trafik kazasında kaybetti Bir babanın trafik kazaları ile en zor sınavı
YEREL HABERLER Başkan Özağıl, trafik kazalarında 11 yıl ara ile iki ...
Görülmemiş tarihi eser kaçakçılığı operasyonu Hediyelik eşya adı altında emitasyon lahit yapıp satmaya çalışan kaçakçıları polis yakaladı 2 bin yıllık Roma dönemine ait lahitin galvaniz sac ve plastikten emitasyonunu yaptılar İnternetten gördükleri tarihi figürleri emitasyon lahitin üzerine işleyip satmaya çalıştılar
YEREL HABERLER Görülmemiş tarihi eser kaçakçılığı ...
Amorium Antik Kenti turizme açılmayı bekliyor Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış antik kentte kazı çalışmaları 33 yıldır sürüyor Kazı Başkan Yardımcısı Mehmet Kurt; “Amorium Antik Kenti, Hititler, Frigler, Bizanslılar ardından Selçuklu ve Osmanlı döneminde kesintisiz yerleşim gören bir kent"
YEREL HABERLER Amorium Antik Kenti turizme açılmayı bekliyor Birçok ...
Öğrenciler Frig Vadisi eserlerini tasarlayacak
YEREL HABERLER Öğrenciler Frig Vadisi eserlerini tasarlayacak
Jandarma piknikçilere yönelik Korona denetimi yaptı
YEREL HABERLER Jandarma piknikçilere yönelik Korona denetimi yaptı
Afyonkarahisar’da tefeci operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da tefeci operasyonu: 2 gözaltı
Kaçak tütün operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kaçak tütün operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
Yoldan çıkarak tarlaya giren yolcu otobüsünde yaralı sayısı 31’e yükseldi
YEREL HABERLER Yoldan çıkarak tarlaya giren yolcu otobüsünde yaralı ...
Yoldan çıkarak tarlaya giren yolcu otobüsünde 25 kişi yaralandı Faciadan dönülen olayda yaralanan yolcular kazaya uykularında yakalandı Şoföründe yaralandığı kazada otobüs girdiği tarlada 5 metre gittikten sonra durabildi
YEREL HABERLER Yoldan çıkarak tarlaya giren yolcu otobüsünde 25 kişi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X