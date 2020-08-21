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Yeni Sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar’da girdiği kampta sürdüren Ankaragücü günü tek antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Fuat Çapa yönetiminde yapılan antrenman Kocatepe Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman ardından istasyon ve pas çalışması ile sona erdi. Antrenmanda özellikle genç ve B takımdan gelen oyuncuların hırslı olmaları dikkatlerden kaçmadı.

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