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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emirdağ’da ağaçlandırma projesi

İHA

Emirdağ’da ağaçlandırma projesi

Afyonkarahisar Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, ilçede ağaçlandırma seferberliği kapsamında Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürü Gürbüz Atmaç ve Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürü Mustafa Gökhan Us’lu ile bir araya geldi.
Atmaç ve Us göreve yeni başlayan Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici’yi makamında ziyaret ederek Başkan Koyuncu’nun projelerinden birisi olan Emirdağ Adaçal mevkiinin ağaçlandırılması planlanan projenin gerçekleşeceği alanda incelemelerde bulundular. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Koyuncu, “Emirdağ’ımızın yeşillendirilmesi çalışmalarımız kapsamında değerli müdürlerimizi ağırladık ve ağaçlandırma bölgesinde incelemelerde bulunduk. Önümüzdeki günlerde yüz binlerce ağacı toprakla buluşturacağımızın müjdesini veriyorum” dedi.

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