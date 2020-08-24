Sokak düğünleri, asker uğurlama ve taziye evlerinde ikramlara yasak geldi

Afyonkarahisar Valiliği İl Hıfzıssıhha Meclisi kararı ile Koron virüs (Covit19) kentteki sokak düğünleri ve taziye evlerinde verilen toplu yemekler ve ikramların yasaklandığı belirtildi.

Vali Gökmen Çiçek Başkanlığından yapılan İl Hıfzıssıhha Meclisi toplantısında Korona virüs salgının önlenmesi adına bir dizi karar alındı. Alınan karar gereği kentte yapılan sokak düğünleri ve taziye evi yemek organizasyonları yasaklandı. Açıklamada, “Korona virüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak, sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla bu güne kadar alınan tedbirlere ek olarak sokak düğünleri söz, nişan, kına dahil kutlama, asker uğurlama, taziye evleri gibi sokakta yapılan her türlü etkinlik için toplu yemek organizasyonunun ve ikramları yasaklanmıştır.

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilecektir. Alınan karantina kurallarına uymayanlara Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli işlemler başlatılacaktır” ifadelerine yer verildi.

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