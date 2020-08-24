MKE Ankaragücü antrenmanlarına devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MKE Ankaragücü antrenmanlarına devam ediyor

İHA

MKE Ankaragücü antrenmanlarına devam ediyor

Yeni Sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar’da girdiği kampta sürdüren MKE Ankaragücü günlük antrenmanlarını sürdürüyor.
Teknik Direktör Fuat Çapa yönetiminde yapılan antrenman Kocatepe Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman ardından istasyon ve pas çalışması ile sona erdi. Ankara ekibi, 20202021 sezonu kamp programına yarın Göztepe ile yapacağı hazırlık maçı ile devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Jandarma’dan helikopter ile hava destekli trafik denetimi
YEREL HABERLER Jandarma’dan helikopter ile hava destekli trafik ...
Sokak düğünleri, asker uğurlama ve taziye evlerinde ikramlara yasak geldi
YEREL HABERLER Sokak düğünleri, asker uğurlama ve taziye evlerinde ...
Dernek başkanı ağlayarak görevinden istifa etti Sağlık sebebi ile istifasını açıklarken gözyaşlarına boğuldu Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi yönetiminden istifa kararı
YEREL HABERLER Dernek başkanı ağlayarak görevinden istifa ...
İscehisar’da doğal gaz hattı çalışmaları devam ediyor Başkan Şahin: "İlçemizde toplam 15 bin metre doğal gaz hat çalışması yapılacak"
YEREL HABERLER İscehisar’da doğal gaz hattı çalışmaları devam ...
Mermer atıklarından asfalt malzemesi üretiliyor Başkan Şahin, “Atıl durumda bulunan mobil konkasör üretime başladı”
YEREL HABERLER Mermer atıklarından asfalt malzemesi ...
Fasulye üreticisinin yüzü fiyatların yükselmesi ile gülmeye başladı
YEREL HABERLER Fasulye üreticisinin yüzü fiyatların yükselmesi ile ...
23 yaşındaki genç arkadaşlarının gözü önünde gölette boğularak öldü Arkadaşları ile balık tutmaya giden genç serinlemek için gölete girince facia yaşandı
YEREL HABERLER 23 yaşındaki genç arkadaşlarının gözü önünde gölette ...
Afyonkarahisar’da Covid-19 tanılı kişilerin kuralları ihlal etmemeleri için denetimler yapılıyor İl Salgın Denetim Merkezi denetimlere başladı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da Covid-19 tanılı kişilerin kuralları ...
Frig Medeniyet Bahçesi tanıtım filmi büyük beğeni topladı
YEREL HABERLER Frig Medeniyet Bahçesi tanıtım filmi büyük beğeni ...
Afyonkarahisar’da patates üreticilerine müjdeli haber Kentte üretilen patatesler yeni bir alım yöntemi ile pazarlanacak
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da patates üreticilerine müjdeli ...
Başkan Koyuncu’nun acı günü
YEREL HABERLER Başkan Koyuncu’nun acı günü
43 yıldır kariyerini sürdüren 59 yaşındaki 'Futbol Çınarı'nın öyküsü Afyonkrahisar BAL'ın yıldızı 59 yaşındaki Ahmet Yaman 59 yaşındaki futbol çınarı oynadığı futbol ile gençlere taş çıkartıyor Ahmet Yaman: "Hedefim 65 yaşına kadar oynamak"
YEREL HABERLER 43 yıldır kariyerini sürdüren 59 yaşındaki 'Futbol ...
Emirdağ’da ağaçlandırma projesi
YEREL HABERLER Emirdağ’da ağaçlandırma projesi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X