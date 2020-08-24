MKE Ankaragücü antrenmanlarına devam ediyor

Yeni Sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar’da girdiği kampta sürdüren MKE Ankaragücü günlük antrenmanlarını sürdürüyor.
Teknik Direktör Fuat Çapa yönetiminde yapılan antrenman Kocatepe Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman ardından istasyon ve pas çalışması ile sona erdi. Ankara ekibi, 20202021 sezonu kamp programına yarın Göztepe ile yapacağı hazırlık maçı ile devam edecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.