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FIM Dünya Motokros Şampiyonası’nın 6. Ayak yarışları 2021’e ertelendi

İHA

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 56 Eylül tarihlerinde Afyonkarahisar'da yapılması planlanan Dünya Motokros Şampiyonası(MXGP) ve Türkiye Fest artan yeni tip korona virüs (Kovid 19)vakaları nedeniyle iptal edilerek 2021 yılına ertelendi.

FIM Dünya Motokros Şampiyonası’nın 6. Ayak yarışları 2021’e ertelendi

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 56 Eylül tarihlerinde Afyonkarahisar’da yapılması planlanan Dünya Motokros Şampiyonası(MXGP) ve Türkiye Fest artan yeni tip korona virüs (Kovid 19)vakaları nedeniyle iptal edilerek 2021 yılına ertelendi.
Gençlik Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) ile yapılan görüşmeler sonucunda Afyonkarahisar’da yapılması planlanan FIM Dünya Motokros Şampiyonası’nın 6. Ayak yarışları Korona virüs (Covid 19) salgını önlemleri kapsamında iptal edildi. Konuyla ilgili Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke bir basın toplantısı gerçekleştirdi.
Yarışmalar öncesi her türlü hazırlıklarını yaptıklarını kaydeden Başkan Zeybek, yarışın yapılabileceği, ortamın hazırlandı ama maalesef dünyayı kasıp kavuran Korona virüsten dolayı bazı organizasyonları ötelediklerini hatırlattı. Yarışı gerçekleştirebilmek için çok uğraştıklarını ifade eden Başkan Zeybek, “Ama maalesef son günlerde bayramdan sonra Afyonkarahisar ve Türkiye genelinde ciddi bir salgın ortaya çıktı. Organizasyon sırasında insanların maske, mesafe ve hijyene çok fazla riayet edilemeyeceği hasıl olduğundan dolayı bu yılı gelecek yıla öteleyelim istedik. Her türlü hazırlığımızı yapmıştık. Ödemeler gerçekleşmişti. Salgından dolayı öteleme mecburiyetimiz hasıl oldu. Federasyon yetkilileriyle görüşerek, Gençlik Spor Bakanımızla görüşerek, spor yetkilileriyle görüşerek bir sonraki yıla ötelememiz gerekti. Bu kararı aldık" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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