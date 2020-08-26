Bu köpekler, kaçakçıların ve teröristlerin korkulu rüyası Jandarmanın eğitimli köpekleri bomba, uyuşturucu ve kayıp kişileri buluyor Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Demirkazan: “Bu köpekler bizim sağ kolumuz” "Her köpeğin ayrı branşı var"

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki bomba arama, uyuşturucu arama, iz takip ve arama kurtarma köpekleri suçun önlenmesi ve suçlunun tespitinde ekiplerin sağ kolu oldu. Komutanlık bünyesindeki köpekler her gün tıpkı askeri personel gibi eğitimden geçip parkurda ter döküyor.
Afyonkarahisar’da bombaların tespitinde, uyuşturucu madde kaçakçılığının önlenmesinde ve kayıp insanların bulunmasında büyük rol oynayan jandarmanın eğitimli köpekleri, İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki köpek eğitim merkezinde her gün eğitimden geçiyor. Aldıkları eğitimle uyuşturucu madde, patlayıcı madde ve insan unsurunu gizlendiği yerden anında tespit edebilen eğitimli köpeklere jandarma personeli gözü gibi bakıyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.