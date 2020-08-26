Gaziantep FK bir günlük iznin ardından kampa devam etti

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Süper Lig ekiplerden Gaziantep FK, bir günlük iznin ardından Afyonkarahisar’daki kamp çalışmalarına devam etti.

Gazintep FK, yeni sezon hazırlıklarına bir günlük iznin ardından sabah antrenmanıyla devam etti.

Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde salonda gerçekleştirilen antrenman, güç ve dayanıklılık çalışmalarıyla tamamlandı.

Kırmızı siyahlı ekibin akşam saatlerinde de antrenmanın devam edeceği belirtildi.

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