Dinar'da trafik kazası: 2 yaralı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Dinar ilçesine bağlı Haydarlı Doğanlı köy yolu 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dinar ilçesine bağlı Haydarlı/Doğanlı köyü yolu 5. kilometresinde seyir halinde bulunan Mustafa Ü. idaresindeki 03 L 3089 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Kerim G. idaresindeki 03 FY 280 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında sürücü Kerim G. ve aynı otomobilde yolcu olarak bulunan Arif Arı yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis ekipleri ve jandarma ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler yaralıları Dinar Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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