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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bonzaiyi satmak isterken jandarma ve polise yakalandılar

İHA

Afyonkarahisar'da ellerindeki bonzaiyi satmak için müşteri arayan 2 zehir taciri, polis ve jandarmanın düzenlediği ortak operasyon ile yakalandı.

Bonzaiyi satmak isterken jandarma ve polise yakalandılar

Afyonkarahisar’da ellerindeki bonzaiyi satmak için müşteri arayan 2 zehir taciri, polis ve jandarmanın düzenlediği ortak operasyon ile yakalandı.
Operasyon, kent merkezinde yapıldı. Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde ikamet eden V.T. ve A.M. isimli şahısların uyuşturucu madde temin ettiği ve satmak için müşteri aradıkları istihbaratı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Yapılan fiziki takibin ardından jandarma, polis ekiplerinin de desteği ile şahısların ev ve iş yerlerine baskın düzenledi. 51,32 gram bonzai (sentetik kannabinoid) maddesi ele geçirildi.
Olayın ardından gözaltına alınan 2 şahsın işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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