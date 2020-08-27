Türk Yıldızlarının gösterisi nefesleri kesti Uçaklarla gökyüzünde ‘Ay-Yıldız’ yaptılar

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Büyük Taarruz ve Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar’da seyrine doyumsuz bir gösteri sergiledi.
Büyük Taarruz ve Zafer Haftasının 98. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları Afyonkarahisar’da gösteri yaptı. Kentin selamlanması ile başlayan gösteride akrobasi timindeki 5 uçak ardından tarihi Karahisar Kalesi üzerinde ‘AyYıldız’ şekli çizdi. Pilotların uçaklarla yaptıkları akrobatik hareketler ise nefesleri kesti.
Türk Yıldızları gösteriyi izleyen vatandaşlardan büyük alkış aldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.