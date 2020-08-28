Kış mevsiminin vazgeçilmezi erişte imece usulü ile hazırlanıyor Sandıklı’da kışlık yiyecek hazırlıkları devam ediyor İmece usulü ile neşe içinde hazırlanan erişte kış mevsiminin vazgeçilmez yiyecekleri arasında

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde gelenek haline gelen kışlık erişte kesimi bu yılda yapıldı. Erişte kesimi köyler başta olmak üzere mahallerde imece usulü ile yapılıyor.

İlçede mevsimsel sıralamaya göre Temmuz ayında biber, patlıcan kurutması ile başlayan hazırlıklar daha sonra salça yapımı ile devam ediyor. Ağustos ayı sonlarında ise ilçede erişte kesimi başlıyor.

İlçede ve köylerde komşular imece usulü ile toplanarak her gün bir kişinin eriştesini hazırlıyor.

Erişte kesimini anlatan Gülşen Bayar, işin zahmetli olmasından dolayı imece usulü ile kesimin yapıldığını kaydederek, “5 kilo una 30 yumurta ve tuz ilave edilerek yoğrulup katı bir hamur elde edilir daha sonra bu hamur açılarak ince ince kesilir ve kurutulur. Kışlık erişte hazırlanması böyle oluyor” dedi.

Derin sohbetler eşliğinde neşe ile hazırlanan erişteler kuruduktan sonra ise toplanarak kışın tüketilmek üzere muhafaza altın alınıyor.

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