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Öğrenciler yaptıkları sosyal mesafe cihazını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edecek

İHA

Afyonkarahisar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Elektronik Bölümü ve Kimya Bölümü öğrencileri, öğretmenlerinin desteği ile "sosyal mesafe cihazı" geliştirdi. Sosyal mesafeyi ihlal durumunda uyarı veren cihaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edilecek.

Öğrenciler yaptıkları sosyal mesafe cihazını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edecek

Afyonkarahisar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Elektronik Bölümü ve Kimya Bölümü öğrencileri, öğretmenlerinin desteği ile “sosyal mesafe cihazı” geliştirdi. Sosyal mesafeyi ihlal durumunda uyarı veren cihaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye edilecek.
Tüm dünyayı etkisi altına alan küresel salgının olumsuz etkileri kadar olumlu yönleri de ön plana çıkıyor. Teknolojik imkanlar kullanılarak sürece katkı sunacak cihazlar geliştiriliyor. Bunlardan biri de Afyonkarahisar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından geliştirildi. ElektrikElektronik Bölümü ve Kimya Bölümü öğrencileri sosyal mesafe cihazı yaptı. Öğretmen ve öğrencilerin el ele vererek geliştirdikleri cihaz, bir sensör görevi görerek sosyal mesafe aşıldığında uyarı veriyor.

Cumhurbaşkanı için özel tasarım yapıldı
Lise öğrencilerinin teknolojik imkanları kullanarak geliştirdikleri cihaz ilk olarak okul müdürü Mehmet İvecen’in odasında denendi. İlk denemenin başarılı olması üzerine öğrenciler cihazı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a göndermeye hazırlanıyor. Cumhurbaşkanlığı’na gönderilecek olan cihaz için özel tasarım yapıldı. Cihazın geliştirilmesi ve ileri seviyelerde yeni çalışmalar yapılması için öğrencilere okul yönetimi tarafından tüm imkanlar sağlanıyor.
Afyonkarahisar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet İvecen, öğrencilerin sosyal mesafe cihazı ürettiklerini belirterek, “ElektrikElektronik Bölümü öğrencilerimizin katkılarıyla sosyal mesafe cihazını ürettik. İki metre mesafeden bir metreye, yarım metreye kadar ayarlama yaparak sosyal mesafenin korunmasını, çalışanların ziyaretçilerle olan mesafesini korumasını temin ediyor. Işıklı ve sesli olarak uyarı yaparak sosyal mesafenin korunmasına yardımcı olan bir cihaz geliştirdik. Bunu ilimizdeki çeşitli kurumlara ve il dışındaki çeşitli kurumlara gönderdik. Sayın Bakanımız Veysel Eroğlu’na okulumuzu ziyaretinde sosyal mesafe cihazımızı tanıtmıştık. Cumhurbaşkanımız için de bir cihaz yapmamızı söylemişti. Şimdi o cihazımızı da hazırladık. İnşallah bakanımız sayesinde Cumhurbaşkanımıza da okulumuzda yapmış olduğumuz cihazı hediye edeceğiz” dedi.

Yaklaşınca kırmızı alarm veriyor
Öğrencilerden Muhterem Demirbaş, ortak çalışmayla sosyal mesafe cihazı ürettikleri ifade ederek, “Bu dönemde ElektrikElektronik ve Kimya Bölümü ortak çalışarak sosyal mesafe cihazları yaptık. Yani masaya iki metreden fazla yaklaşamıyoruz. Yaklaşınca kırmızı alarm veriyor. Bu cihaz masa başı çalışanlar için sosyal mesafe güvencesi sağlıyor” dedi.

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