Gözaltına alınan 7 DEAŞ şüphelisinden 4’ü tutuklandı

Afyonkarahisar'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 7 kişiden 4’ü tutuklandı.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan Irak ve Suriye uyruklu 7 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 3'ü serbest bırakıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.