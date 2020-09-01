Eş zamanlı 3 ilde düzenlenen operasyonla 11 kişi gözaltına alındı Uyuşturucu operasyonunda 14 noktada arama yapıldı

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Hangi otomobilin fiyatı nasıl değişti?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Afyonkarahisar merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı olarak düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, yapılan planlı projeli dosya kapsamında il merkezinde 2, Sülümenli beldesinde 3, Çobanlar ilçesinde 2, Çavdarlı köyünde 1, Kütahya'da 4, Konya'da 1 ve İzmir'de 1 olmak üzere 14 şüpheli şahsın yakalanabilmesi için şüphelilere ait 14 ikamette arama yapıldı. Yapılan aramalarda; 320.72 gram esrar, 10.26 gram bonzai, 40 lyrica ibareli yeşil reçeteye tabi sentetik hap, 1 hassas terazi, 3 av tüfeği, 1 canik 55 ibareli tabanca, 2 şarjör, 55 tabanca fişeği, 19 tabanca fişeği, 2 tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyonda, 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 3 şahsıda yakalama çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.