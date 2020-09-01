Afyonkarahisar’da 4 binada uygulanan Korona virüs karantinası sona erdi

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Afyonkarahisar Valiliği İl Hıfzıssıhha Meclisi Başkanlığı kararı ile kentte 4 binada uygulanan Korona virüs (Covit19) karantinası kaldırıldı.

Vali Gökmen Çiçek başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Meclisi aldığı karar ile kentte 4 binada uygulanan Korona virüs karantinasını kaldırdı. Alınan karar ile Hasan Karaağaç ve Mareşal Fevzi Çakmak Mahalleri ile Beyyazı ve Salar Beldelerinde 4 bina ile ilgili uygulanan karantina sona erdirildi.

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