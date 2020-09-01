Şuhut'ta Covid-19 denetimleri sıklaştırıldı

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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde geçen hafta yoğun kalabalık yaşanan semt pazarında, bu hafta polis ekiplerince maske ve sosyal mesafe denetimi yapıldı.

Ekipler, özellikle kadınların kalabalık oluşturarak alışveriş yaptığı tezgahlarda uyarılarda bulunup yoğunluğu azalttı. Kentteki genel uygulamada ise restoran,kuaför ve kahveler dahil işletmelerde ve toplu taşıma araçlarında maske ile sosyal mesafe denetimi gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde kurallara uymayan vatandaş ve pazar esnafı uyarılarak Covid19 salgını ile ilgili bilgilendirildi.

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