Park halindeki aracın bagajından lahit çıktı

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Afyonkarahisar’da jandarma ekipleri tarafından park halindeki bir araçta yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıyan lahit ele geçirildi.

Olay, Afyonkarahisar merkeze bağlı Susuz beldesinde meydana geldi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Susuz beldesinde durumundan şüphelenilen park halinde bulunan bir araçta arama yapıldı. Aramada racın bagajında tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen lahit ele geçirildi.

Olayın ardından 2 kişinin gözaltına alınırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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