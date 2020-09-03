Mühimmat depo patlaması şehitleri yad edilecek Şehit düşen 25 asker için Mevlid-i Şerif okutulacak

Afyonkarahisar’da 5 Eylül 2012’de meydana gelen mühimmat depo patlamasında şehit düşen 25 asker için Mevlidi Şerif okutulacak.

Patlamada şehit düşen Tolga Taşdan’ın babası Ali Taşdan, yaptığı açıklamada acılarının halen ilk günkü gibi olduğunu kaydetti. Olayın senei devriyesinde Mevlidi Şerif programı düzenleyeceklerini ifade eden Taşdan, “Türkiye’nin yüreğini dağlayan 25 evladımızın şehit olduğu yerdir Afyonkarahisar. Bundan tam 8 yıl önce mühimmat deposunda meydana gelen patlama sonucunda 25 ana babanın ocağına ateş düştü Afyonkarahisar'da. Bizler şehit aileleri olarak 25 evladımızın asıl mezarı olan Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası’nda yapılan anıtta 5 Eylül 2020 Cumartesi günü saat 11.00’de aileler olarak mevlit programı gerçekleştireceğiz. Yapacağımız mevlit Covid19 nedeniyle mesafeli ve maskeli olacak” dedi.

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