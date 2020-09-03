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Bayan sürücü kaza yaptığı otomobilde sıkışarak hayatını kaybetti Hayatını kaybeden bayan sürücünün eşi polise yalvarda “Ağabeyler lütfen çıkartın, belki ölmemiştir” Otomobilde sıkışan bayan sürücünün cansız bedenini AFAD ekipleri çıkardı

İHA

Bayan sürücü kaza yaptığı otomobilde sıkışarak hayatını kaybetti Hayatını kaybeden bayan sürücünün eşi polise yalvarda “Ağabeyler lütfen çıkartın, belki ölmemiştir” Otomobilde sıkışan bayan sürücünün cansız bedenini AFAD ekipleri çıkardı

Afyonkarahisar’da direksiyon hakimiyetini kaybeden bayan sürücü, otomobilin bariyerlere çarpması sonucu araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden bayan sürücünün yakınları kaza yerinde sinir krizi geçirirken, eşi ise polis memurlarına “Ağabeyler lütfen çıkartın, belki ölmemiştir diye” feryat etti.
Kaza; Afyonkarahisarİzmir karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nigar E. yönetimindeki 03 ABR 658 plakalı Opel marka otomobil şehir merkezine seyir halinde iken çevre yolundan şehir merkezi sapağına geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce orta refüjdeki bariyerlere daha sonrada karayolu totemine çarptı. Kazada sürücü Nigar E. (40), otomobilin içerisinde sıkıştı. Olay yerine gelen 112 ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen Nigar E. hayatını kaybetti.
Kaza sonrası polis ekiplerinin telefonla aradığı Nigar E.’nin eşi kaza yerine gelerek sinir krizleri geçirdi. Polis memurlarına “Ağabeyler liften çıkartın, belki ölmemiştir” diyen acılı eşi görevliler teselli etmeye çalıştı. Kaza sonrası yaklaşık 1 saatten fazla araç içerisinden çıkartılmayan Nigar E.’nin cansız bedeni daha sonra AFAD ekiplerinin müdahalesiyle çıkartılırken bu sırada olay yerine gelen yakınları ise sinir krizleri geçirdi.
Kazaya ilişkin polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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