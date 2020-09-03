Afyonkarahisar’da bin 200 nüfuslu bir köy Korona karantinasına alındı

Afyonkarahisar’da Korona virüs (Covit19) tedbirleri kapsamında bin 200 nüfuslu Sinanpaşa ilçesine bağlı Garipçe köyü karantinaya alındı.

Sinanpaşa Kaymakamlığı'ndan karantina kararı ile ilgili yapılan açıklamada, karantina kararının korona virüs vakaları tespit edilmesi üzerine alındığı belirtilerek, “1 Eylül 2020 tarihli İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Covid19 vakalarının yapılan filyasyon ve diğer çalışmalara rağmen artış göstermesi nedeniyle ilçemiz Garipçe köyü 1 Eylül 2020 saat 21.00 itibarıyla karantina altına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

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