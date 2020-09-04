Ankaragücü’nün Afyonkarahisar kampı tamamlandı

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Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, yeni sezon hazırlıklarını sürdüğü Afyonkarahisar’da bugün yaptığı son antrenmanla kampı tamamladı.

Ankaragücü’nün Süper Lig'in 20202021 sezonu hazırlıkları kapsamında Afyonkarahisar kamp programı tamamlandı. Yaklaşık 2 haftalık kamp süreci bugün gerçekleştirilen sabah antrenmanı ile sona erdi.

Teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde yapılan antrenmana futbolcular ısınma hareketleri ile başlarken pas çalışması ve hedefli pozisyon oyununun ardından taktik çalışmasıyla son buldu.

Gerçekleştirilen antrenman ile kamp sürecini tamamlayan Ankaragücü’nün akşam saatlerinde Ankara’da olacağı öğrenildi.

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