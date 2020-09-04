Afyonkarahisar merkezli uyuşturucu operasyonunda 12 tutuklandı

Afyonkarahisar merkezli 4 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 kişiden 12’si tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde, Afyonkarahisar merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi. Kent merkezinde 2, Sülümenli beldesinde 3, Çobanlar ilçesinde 2, Çavdarlı köyünde 1, Kütahya'da 4, Konya ve İzmir'de 1 kişi olmak üzere toplamda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şahıslardan emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 kişi geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Kamil E. (37), Mehmet E. (22), Mustafa Ç. (29), Orhan K. (27), Muhammed Y. (30), Hasan Hüseyin K. (33), Halil İbrahim B. (26), Cüneyt A. (27), Oğuz U. (34), Rıdvan S. (35), Onur Ç., (23) ve cezaevinde olan Savaş G. (33) olmak üzere 12 kişi tutuklanırken, İbrahim Ç., ise dli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Operasyonda ayrıca baskın yapılan yerlerde yapılan aramalarda 320,72 gram esrar, 10,26 gram bonzai, 40 Lyrica isimli yeşil reçeteye tabi sentetik hap, 1 hassas terazi, 3 av tüfeği, 1 tabanca, 2 şarjör ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

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