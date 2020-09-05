Korona var diye termal tatilden ve şifalı sulardan korkmayın! İşin uzmanı termal tatil ve açık havuzlardan neden korkulmaması gerektiğini anlattı Açık havuzlarda sosyal mesafe aralıkları oluşturulmaya başlandı Korona’dan korkmadan termal tatilinizi yapmak mümkün

Türkiye’nin ilk 5 yıldızlı termal oteli Oruçoğlu Termal Otel, tatilcilerin Korona virüs (Covit19) sürecinde özellikle endişe ettikleri açık havuzlar konusunda farklı bir uygulamayı hayata geçirerek havuz içerisinde sosyal mesafe 1,5 metre olacak şekilde düzenleyerek, havuzlara sınırlı sayıda yüzücü alıyor.

Korona virüs süreci ile birlikte termal turizmin başkentin Afyonkarahisar’da termal oteller yaklaşık 3 ay kapalı kaldıktan sonra kapılarını geçtiğimiz Temmuz ayında tekrar açtı. Termal tatil konusunda tatilcilerin akıllarındaki hijyen ve güvenlik konularına Oruçoğlu Termal Otel Yöneticisi Emrah Esen, otel olarak önceki dönemlerde müşterilerine sundukları keyifli ve kaliteli tatile pandemi sürecinde sağlık ve hijyeni de eklediklerini kaydederek, “Bizim bu konuda büyük bir avantajımız var. 100 dönüm arazi üzerine kurulmuş bir tesis; 30 dönümü kapalı 70 dönümü açık. Dolayısıyla tesisimizde ister istemez sosyal mesafe kendi kendine sağlanıyor. Misafirlerimizin geri dönüşü de oldukça olumlu. Pandemi ilk kez yaşadığımız bir süreç ama hızlı reaksiyon gösterdik. Pandemiyi ilk duyduğumuzda daha bakanlıklar bizi uyarmadan, yönetmeliklerini çıkarmadan hemen hijyen departmanımızı kurup, kendi kriterlerimizi oluşturduk. Daha sonra devletin verdiği yönetmelikler, kriterler vasıtasıyla bunları harmanladık. Şimdi çok güzel bir şekilde sistemi oturtmuş durumdayız. Misafirlerimizden geri dönüşler alarak düzeltici ve önleyici faaliyetler sunarak bu sistemi daha da geliştiriyoruz” dedi.



“Denetimler bizi geliştiriyor”

‘Güvenli Turizm Sertifikası’na sahip olduklarını hatırlatan Esen, bu yüzden tatilcilerin gönül rahatlığı ile sağlığın merkezi Afyonkarahisar’a ve otellerine gelebileceklerini dile getirdi. Esen, “Vatandaşlarımız buraya gönül rahatlığıyla gelebilir. Bir kere Güvenli Turizm Sertifikasına sahibiz ve inanılmaz bir şekilde denetleniyoruz. Her ay TSE tarafından denetimlerimiz var. Bunun haricinde gizli müşterilerimiz var. İl Sağlık Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü gibi kurumlar denetimlerini yapıyor. Bundan da kesinlikle hoşnutsuzluğumuz söz konusu değil. Bunlar bizim kendimizi geliştirmemiz ve bu işi daha iyi yapabilmemiz adına. Sistem şuanda oldukça iyi işliyor. Çok geniş bir arazide olduğumuz için misafirlerimiz hiçbir misafirle yan yana gelmeden istediği yerde istediği şeyi yapabilme özgürlüğüne sahip” diye konuştu.



“Misafirlerimiz evinden daha rahat bir şekilde buraya gelebilir”

Tatilcilerin en çok merak ettiği ve endişelendikleri termal havuzlara girilmesi konusuna da açıklık getiren ve bu konuda da bir dizi önlem aldıklarını aktaran Eser şunları söyledi:

“Havuzlarımız sayı olarak fazla, alanlarımız geniş, bahçe alanlarımız çok geniş, lobi alanlarımız çok ferah, dezenfekte konusuna hat safhada önem veriyoruz. Misafirlerimiz evinden daha rahat bir şekilde buraya gelebilir. Şuanda bizim yaptığımız dezenfektan faaliyetleri herhangi bir evde dahi bulunmuyor. Açık havuzlarla ilgili bütün şezlonglar 1,5 metre mesafeyle birlikte kapasiteler belli. Açık havuza bile kapasite sınırıyla alıyoruz. Dolayısıyla insanlar asla bir biriyle yan yana gelmiyor.”

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