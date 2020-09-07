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Düğün salonu işletmecileri mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor Dernek Başkanı Şükrü Köken: “Düğün salonlarında tüm kurallara uyuluyor, en azından 3 saatlik düğünlere izin verilsin" “Köy ve mahalle düğünlerinde kurallara uyulmuyor”

İHA

Düğün salonu işletmecileri mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor Dernek Başkanı Şükrü Köken: “Düğün salonlarında tüm kurallara uyuluyor, en azından 3 saatlik düğünlere izin verilsin" “Köy ve mahalle düğünlerinde kurallara uyulmuyor”

Afyonkarahisar Düğün Salonu ve Toplantı Salonları İşletmecileri Derneği, düğünlerin 1 saate düşürülmesinin kendi sektörleriyle birlikte 250 iş sektörünü daha etkilediğini ifade ederek mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.
Borsa Düğün Salonu’nda düzenlenen basın toplantısına meslek odası başkaları, dernek temsilcisi ile düğün salonu işletmecileri katıldı. Dernek Başkanı Şükrü Köken yaptığı açıklamada, düğünlerin 1 saate düşürülmesinde düğün salonları işletmecilerinin yanında 250 yakın sektörün etkilendiğini söyledi. Köken “16 Mart tarihinde düğün salonlarımız geçici olarak kapatıldı. 1 Temmuz itibariyle düğünler 3 saat sınırlandırılmasıyla tekrar başladı. 2 Eylül tarihinde yayımlanan kararname ile 4 Eylül’den sonra tüm düğünler 1 saate düşürüldü. Sadece nikah kıyılmasına izin veriliyor. Bizimle beraber diğer yaklaşık 250 meslek grubu arkadaşlarımız mesleklerinden işlerinden oldu bu kararla birlikte.” dedi.

Köy ve açık alan düğünlerinde kurallara uyulmadı
Devletin aldığı kararın doğru olduğunu aktara Köken: “Biz daha önce bunu açıklamıştık. Köy ve ya açık alan düğünlerinde alınan mesafe ve maske kurallarına uymadılar. Yersiz ve kontrolsüz düğünler yapılmaya başlandı. Biz düğün salonu işletmecileri olarak almış olduğunuz kararlarla beraber bunu daha önce paylaştık. Düğün salonuna girişten itibariyle Covid19 tedbirlerinin tümünü sağladık. Sosyal mesafe, dezenfekten, takı merasimi, oyun alanlarında tüm tedbirler alındı. Düğün salonları haricinde yapılan düğünlerde kontrolsüz ve yetkisiz olduğundan dolayı burada biz zarar gördük” dedi.

En azından 3 saatlik düğünlere izin verilsin
Mahalle ve köy düğünlerinin kontrolsüz olduğunu ifade eden Köken, düğün salonların da ise tam tersi durumun yaşandığını söyledi. Düğün salonlarında tüm kurullara uyulduğunu kaydeden Köken: “Tek noktadan giriyorsun tek noktadan çıkış yapıyorsun. Giriş çıkışlarda kontrollerin tümü yapılıyor. Düğün sırasında müzisyen arkadaşlar zaman zaman düğününü durdurarak mesafe durulması konusunda uyarılar yapıyor. Biz salon işletmecileri olarak elimizden gelenin fazlasını yaptık. Burada devletimiz sağ olsun düğünlerden korona virüs bulaşıyor diye düğün salonlarını bu işin içine katarak bizleri mağdur etti. Şuan Türkiye’de plajlar açık, AVM’ler açık, pastaneler açık, lokantalar açık, dolmuşlar çalışıyor her şey açık bir düğün salonları iptal oldu. Madem böyle bir tedbir var biz de bize yapılan bu haksızlığı biran önce giderilmesini en azından 3 saatlik düğünlere tekrar izin verilmesini istiyoruz” diye konuştu.

Tedbirler arttırılarak düğünlere izin verilsin
Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkan Vekili Atilla Kocabaş ise, düğün salonlarında tüm kurallara uyulduğunu ifade ederek, en azından 3 saatlik düğünlere yeniden izin verilmesi gerektiğine dikkat çekti.

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