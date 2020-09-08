Ortadan ikiye bölünen Tofaş’tan hafif yaralı kurtuldu Direğe çarpan otomobil ortadan ikiye bölündü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ortadan ikiye bölünen Tofaş’tan hafif yaralı kurtuldu Direğe çarpan otomobil ortadan ikiye bölündü

İHA

Ortadan ikiye bölünen Tofaş’tan hafif yaralı kurtuldu Direğe çarpan otomobil ortadan ikiye bölündü

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak elektrik direğine çarpan Tofaş marka otomobil ikiye bölündü. Aracın hurdaya döndüğü olayda sürücü şans eseri kazayı hafif yaralı atlattı.
Kaza, sabah erken saatlerde Bolvadin Sanayii Sitesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Ş. idaresindeki 03 RJ 434 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan Tofaş marka otomobil yol kenarındaki refüje girip ardından elektrik direğine çarparak ortadan ikiye bölündü. Kazayı görenler polis ve 112 Acil servisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılaran sürücü, hafif yaralı olarak Bolvadin Halil İbrahim Özsoy Devlet Hastanesine kaldırıldı. A.Ş., hurdaya dönen otomobilden şans eseri hafif yaralı olarak kurtuldu.
Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Çiçek, Frig Vadisi için kolları sıvada
YEREL HABERLER Vali Çiçek, Frig Vadisi için kolları sıvada
Ekmek yapılmak için yakılan tandırdan yangın çıktı, 13 koyun telef oldu
YEREL HABERLER Ekmek yapılmak için yakılan tandırdan yangın çıktı, ...
Düğün salonu işletmecileri mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor Dernek Başkanı Şükrü Köken: “Düğün salonlarında tüm kurallara uyuluyor, en azından 3 saatlik düğünlere izin verilsin" “Köy ve mahalle düğünlerinde kurallara uyulmuyor”
YEREL HABERLER Düğün salonu işletmecileri mağduriyetlerinin ...
Patates tarlalarında çalışmak için binlerce kilometre uzaktan geliyorlar Kişi başı günlük 2 tona yakın söküm yaparak adeta makineleri kıskandıracak şekilde çalışıyorlar Türkiye’nin en önemli patates üretim noktasındaki hasadı Şanlıurfa’dan gelen tarım işçileri yapıyor Ekmek parasi derdindeki tarım işçilerinin en büyük sorunları çocuklarının uzaktan eğitim alamaması
YEREL HABERLER Patates tarlalarında çalışmak için binlerce kilometre ...
Kamyonun çarptığı 5 yaşındaki çocuk yaralandı
YEREL HABERLER Kamyonun çarptığı 5 yaşındaki çocuk yaralandı
Öğretmen, öğrencileri ile 500 metre uçuş yapabilen roket üretti Afyonkarahisar BİLSEM öğretmen ve öğrencileri roket yaptı 12 bin TL’ye mal olan roket, bin 500 metre uçuş yaptıktan sonra üzerindeki yükü zarar görmeden aşağıya indirebiliyor Afyonkarahisarlı gençlerden büyük başarı
YEREL HABERLER Öğretmen, öğrencileri ile 500 metre uçuş yapabilen ...
Sınav salonlarında adaylar dışarda aileler ter döktü
YEREL HABERLER Sınav salonlarında adaylar dışarda aileler ter döktü
12 kişinin tutuklandığı uyuşturucu operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı Zehir tacirlerinin adreslerine yapılan operasyon polis kamerasında
YEREL HABERLER 12 kişinin tutuklandığı uyuşturucu operasyonunun ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X