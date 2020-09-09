Termal tesiste Korona virüse karşı ozonla mücadele başlattılar Uyguladıkları ozonla dezenfeksiyon işlemi ile müşterilerin Korona endişesini ortadan kaldırdılar

Termalin başkenti Afyonkarahisar’da Korona virüse (Covit19) karşı önlemlerini arttıran Oruçoğlu Termal Otel, tatilcilerin sağlıklarını ön planda tutan ‘Hijyen Birimi’ni oluşturarak, misafirlerin konaklayacakları odaları antiseptik dezenfektanların yanında ozon ile dezenfekte etmeye başladı.

Türkiye’nin ilk 5 yıldızlı termal otel olma özelliğini taşıyan Oruçoğlu Termal Otel, misafirleri için eşine ender rastlanan bir uygulamayı hayata geçirdi. Geçtiğimiz aylarda başlayan uygulama ile tatilcilerin güvenli konaklama ve sağlık kalitelerini arttırmak adına ozonla dezenfeksiyon işlemine başlandı. Termal ve şifanın merkezi olan Afyonkarahisar’a gelen misafirlerini Korona virüs pandemesi sürecinde daha fazla düşünen otel yönetimi pandeminin başladığı ilk günlerden itibaren otel bünyesinde ‘Hijyen Birimi’ oluşturup personele virüsle etkin mücadele konusunda eğitim verdi. Misafirlerin otele ilk girdiği andan itibaren ateş ölçümlerini yaparken aynı zamanda misafirlerin ortak kullanım alanları olan masaj salonları ve restoranlara girmeden öncede ateş ölçümleri yapılıyor.



“Otelde Korona ekibimiz var”

Oruçoğlu Termal Otel Kat Hizmetleri Sorumlusu Şefika Dalyançelik, otel yönetimi olarak Korona virüse karşı aldıkları önlemler ile topyekun savaş halinde olduklarını belirterek özellikle hijyen konusunda kesinlikle taviz vermediklerini dile getirdi. Dalyançelik, “Öncelikle bütün ekiplerimizin hijyen ve dezenfektan konusundaki eğitimlerini arttırdık’’. Bunun dışında ekstra antiseptik dezenfektanlar ile çalışmaya başladık. Otelde Korona ekibimiz var, Korona virüs (Covit19) pandemisi çıktıktan sonra bir hemen ‘Hijyen Ekibimizi’ oluşturduk ve eğitimlerimizi yapıp ek önlemlerimizi aldık” diye konuştu.



“Misafirlerimizin içi rahat olabilir”

Otel odalarının antiseptik dezenfektanların yanı sıra ozon ile de dezenfekte edildiğini ve bu sayede sağlık kalitesinin yükseltildiğini dile getiren Dalyançelik açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Odaları önce doğal ortamda pencereleri açarak havalandırıyoruz. Antiseptik dezenfektanlarla odalarımızı dezenfeksiyonunu sağladıktan sonra ozon makinalarımız ile içerideki havayı temizleyecek şekilde dezenfeksiyonu tamamlıyoruz.

Misafirlerimizin içi rahat olabilir çoluk çocuk tatile gelebilirler ve otelimizde Güvenle kalabilirler. Kimsenin endişesi olmasın Korona virüs geldiyse biz bütün önlemlerimizi aldık ve bütün misafirlerimize hijyen açısında garanti verebiliriz.”

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