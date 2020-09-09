Kuaför salonundaki kavga kanlı bitti Önce bıçakladılar sonra kaçtılar

Afyonkarahisar’da kuaför salonunda çıkan kavgada bıçaklanan bir kişi yaralandı.

Olay, kent merkezi Marulcu mahallesi Anbaryolu caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; mahallede bulunan kuaför salonuna gelen Arif Kızıl, burada Sabri A. ve Mustafa A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada Arif Kızıl omzundan bıçaklandı. Kendi imkanları ile caddeye kadar gelen Arif Kızıl çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekipleri’nin ilk müdahalesinin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından bir araca binerek kaçan Sabri A. ve Mustafa A.’yı polis ekipleri takibe aldı. Bu sırada kavgaya karıştığı belirtilen başka bir kişi Çevik Kuvvet Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olaydan sonra kaçak Sabri A. ve Mustafa A. ise bir araç içinde birlikte yakalandı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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