Koltuk sökme uyanıklığına valilik ‘dur’ dedi Toplu taşıma araçlarının fazla yolcu için koltuk sökmelerine valilik izin vermeyecek

Afyonkarahisar İl Hıfzıssıhha Meclis Başkanlığı kararı ile Korona virüs (Covit19) tedbirler kapsamında kentte tüm alanlarda maske takma zorunluluğu ile toplu taşıma araçlarında koltuk eksiltmeden ayakta yolcu alınmamasına karar verildi. Kararda fazla yolcu almak için toplu taşıma araçlarının koltuk sökmelerine izin verilmeyeceği öğrenildi.

Afyonkarahisar İl Hıfzıssıhha Meclis Başkanlığı Vali Gökmen Çiçek Başkanlığında toplandı. Toplantıda Korona virüs tedbirleri kapsamında bir dizi karar alındı. Alınan kararlar arasında öne çıkanlar ise şunlar oldu:

İlimiz genelinde meskenler hariç olmak üzere kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, iş yerleri, fabrikalar gibi tüm alanlarda vatandaşlarımıza istisnasız maske takma zorunluluğu getirilmiştir. Minibüs midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma yapılmayan otobüsler iç hacim bakımından fiziki mesafe kuralının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçları da ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Restoran, kafe gibi tüm yeme içme ya da eğlence yerlerinde saat 24.00'ten sonra müzik yayınına canlı müzik, kayıt dinletilmesi gibi her türlü yayın dahil hiçbir şartta izin verilmeyecektir.”

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