Afyonkarahisar Valisi Çiçek'ten karantinaya uymayanlara ilginç uyarı Vali Gökmen Çiçek: "Karantinaya uymayanları yurtta misafir edeceğiz, masrafları da kendilerinden alacağız"

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Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, karantinaya uymayanları ilginç bir şekilde uyardı.

Çiçek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Korona Virüs tedbirleri kapsamında evlerinde karantinaya uymayanları uyararak, "İlimizde, toplum sağlığını hiçe sayarak karantina ihlali yapan vatandaşlarımızı, KYK yurtlarına alarak karantina sürelerinin tamamlanmasını sağlayacağız.

Yurtlarda kalma süreleri boyunca oluşan masrafları da kendilerinden tahsil edeceğiz." diye belirtti.

Vali Çiçek'in açıklaması sosyal medyada kısa sürede büyük destek toplayarak binlerce beğeni ve paylaşım aldı.

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