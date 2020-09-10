Vali Çiçek'in yeni karantina kararına vatandaşlardan tam destek Bu şehirde karantinaya uymayanlar yurtlara yerleştirilecek

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek’in Korona virüs tedbirleri kapsamında evinde karantinaya uymayanların KYK yurtlarında karantina sürelerini tamamlayacaklarını duyurmasının ardından bu karara vatandaşlardan destek geldi.
Afyonkarahisar Valisis Gökmen Çiçek, Korona virüs tedbirleri kapsamında dün gece aldığı ilginç kararı sosyal medya hesabından duyurdu. Vali Çiçek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinde karantinaya uymayanları uyararak, "İlimizde, toplum sağlığını hiçe sayarak karantina ihlali yapan vatandaşlarımızı, KYK yurtlarına alarak karantina sürelerinin tamamlanmasını sağlayacağız. Yurtlarda kalma süreleri boyunca oluşan masrafları da kendilerinden tahsil edeceğiz” ifadelerine yer verdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.