Sokak ortasında nacaklı dehşet Mahalle muhtarı sokakta nacaklı saldırıya uğradı, kolu kırıldı ve kulağından yaralandı

Afyonkarahisar’da mahalle muhtarı sokakta 65 yaşındaki yaşlı bir adamın nacaklı saldırısına uğradı. Kolu kırılan ve kulağından yaralanan muhtar ölümden dönerken, olayın ardından saldırgan şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Olay Bolvadin ilçesi Emrullah Mahallesi Kadriye Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emrullah Mahallesi Muhtarı Hidayet Doğruyol, sokakta yürüdüğü esnada yanına yaklaşan Uğur İhsan U. ile Vefa Destek Gurubun faaliyetlerinden dolayı tartıştı. Şahıs, Doğruyol’a sokağında havaya ateş açıldığını ve muhtar olarak kendisinin ilgilenmediğini iddia edince tartışma kavgaya dönüştü. Ardından yanında getirdiği poşetten nacak diye tabir edilen kesici aleti çıkaran Uğur İhsan U., muhtar Doğruyol’a saldırdı. Doğruyol saldırıda kolundan ve kulağından yaralandı. Çevreden geçenlerin ayırdığı kavgada hastaneye kaldırılan ve kolu kırılan Doğruyol tedavi altına alınırken, saldırıyı gerçekleştiren Uğur İhsan U., ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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