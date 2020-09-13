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Bolvadin’de toplu taşıma araçlarına yönelik Korona virüs denetimi

İHA

Bolvadin’de toplu taşıma araçlarına yönelik Korona virüs denetimi

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde jandarma ekipleri şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı.
Denetimler BolvadinEmirdağ karayolu üzerinde jandarma ekipleri tarafından yapıldı. Denetimlerde Korona virüs kuralları çerçevesinde araçlardaki yolcu sayıları kontrolü, sosyal mesafe ve maske kullanımı denetlendi. Denetimlerde şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan otobüslerin şoförleri trafik kurallarına uymaları ve Korona virüsün yayılmasının önüne geçilebilmek için belirlenen sınırın üzerinde yolcu almamaları konusunda uyarıldığı öğrenildi. Ayrıca Yolculara da maske kullanımının önemi ve maske kullanmaları uyarısında bulunularak, şoförlere araçlara maskesiz ve ayakta yolcu alınmaması konusunda uyarılara yapıldı.

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