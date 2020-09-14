Kaldığı otelde pitbull dehşeti yaşadı Onu bu hale pitbull cinsi köpekler getirdi Kaldığı otelde pitbull cinsi iki köpeğin saldırdığı adama 40’a yakın dikiş atıldı, 100’e yakın iğne vuruldu

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Afyonkarahisar’dan arkadaşı ile birlikte Antalya’ya tatile giden genç adama, otelde beslenen pitbull cinsi 2 köpek saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan adama 40’a yakın dikiş atılıp 100'e yakın iğne yapılırken, olaydan sonra psikolojisi bozulan adam hukuk mücadelesi başlattı. Otelin sahibi ise saldırıyı gerçekleştiren köpeklerin pitbull değil ‘çoban köpekleri’ olduğunu iddia ederek kendini savundu.

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