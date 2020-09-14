Sporda tüm branşlarda yeni eğitim modeli hayata geçiyor

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından tüm branşlarda kalıcı olarak ihtiyaca cevap verecek yeni bir eğitim modeli hayata geçiriliyor.

Yeni eğitim modeliyle sporda verimliliği artırmak, ulusal ve uluslararası müsabakalara sporcular yetiştirmek amaçlanıyor. 6 ay sürecek eğitimde ilk olarak davet üzerine Afyonkarahisar’a gelen Yüzme Milli Takım Antrenörü Doç. Dr. Erkan Günay antrenörlerle bir araya gelerek teorik ve uygulamalı eğitim verdi. Hafta sonu yapılan eğitimde Günay, 'Türk yüzmesi ve Türkiye’de spor' gibi teorik eğitimlerden sonra serbest stil tekniğinin nasıl olması gerektiğini uygulamalı olarak anlattı. Spor Hizmetleri Müdürü Osman Murat Erdoğan, "İlimizde tüm branşlarda alt yapıda kalıcı olarak ihtiyaca cevap verecek farklı bir sistem ve yeni eğitim modelinin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak hayata geçirmek istiyoruz. Minik sporcularımızın sadece fiziki gelişimin değil çocuklarımızın fiziksel, psikolojik, kişilik gelişimi, yabancı dil, değerler eğitimi gibi konuları da içinde barındıran bir eğitim sistemi ile olimpik sporcu olabilecek yetenekteki çocuklarımız erken yaşta belirlenerek her yönden donanımlı bireyleri yetiştireceğimiz sistemi kurum ve kulüp antrenörlerimiz ile bir araya gelerek 6 ay sürecek teorik ve uygulamalı eğitimin başlangıcını yaptık” diye konuştu.

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