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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eski İGM Başkanı Kocakulak Korona virüsten hayatını kaybetti

İHA

Eski İGM Başkanı Kocakulak Korona virüsten hayatını kaybetti

Eski Afyonkarahisar İl Genel Meclis’i (İGM) başkanı Ahmet Kocakulak yakalandığı Koron virüsten dolayı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
20072009 yılları arasında AK Partiden İGM Başkanlığı yapan ve 2017 yılına kadarda Merkez ilçeden İGM üyeliği yapan Kocakulak yaklaşık 10 gün önce Korona virüse (Covit19) yakalandı. Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan ve burada tedavi gören Kocakulak, gün gece hayatını kaybetti.
Emekli memur olan Kocakulak’ın, Kocatepe Asri Mezarlığında kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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