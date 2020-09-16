Araraçlarda ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu bulunduran 5 kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar’da polis ekipleri tarafından yapılan yol uygulamalarında ruhsatsız av tüfeği ile esrar ele geçirilirken 5 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli polis timlerinin Gümüşkent mevkisi Çavdarlı yol ayrımı ile Kızılırmak ve Yeşilırmak caddelerinde yaptığı uygulamada, şüphe üzerine durdurulan 4 araçta, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile 15,7 gram esrar ele geçirildi. Polis ekipleri, araçlardaki K.K, T.H, H.Ç, M.E. ve N.G.'yi gözaltına aldı.

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