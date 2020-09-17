11 ayrı suçtan kaydı bulunan şahıs kuru sıkı tabancayla yakalandı

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Afyonkarahisar’daki polis uygulamasında, 11 suçtan kaydı bulanan bir kişi kuru sıkı tabancayla birlikte yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri tarafından Olucak Mahallesi Çavuşbaş sokakta yapılan uygulamada, 11 ayrı suçtan kaydı bulanan A.Ç., ruhsatsız kuru sıkı tabancayla birlikte yakalandı.

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