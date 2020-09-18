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Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere maske dağıtıldı.

Afyonkarahisar’daki tüm çiftçilere dağıtılan maskelerde Covid19 nedeniyle kurulan ‘dijital Tarım pazarı’ logoları yer aldı. Maskeler hem il müdürlüğüne gelen çiftçilere hem de köylerde çiftçilik faaliyetinde bulunan çiftçilere verildi.

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