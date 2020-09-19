Cipslik patates satış fiyatları üreticisinin yüzünü güldürüyor Türkiye’nin cipslik patates ihtiyacının yüzde 20’sini karşılayan Şuhut’ta hasat devam ediyor Cipslik patates bu yıl kilogramı 70 kuruşun üstünde satılıyor

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Türkiye’nin cipslik patates üretiminin yaklaşık yüzde 20’lik bir kısmını karşılayan Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde hasadı devam ediyor. Üreticisinin yüzünü güldüren cipslik patates bu yıl kilogramı 70 kuruşun üstünde satılıyor.

Şuhut ilçesinde cipslik patatesin hasadı devam ederken, işçiler cips fabrikalarının talebini karşılamak için yoğun mesai harcıyor. Cips fabrikalarının aroması ve kızarma süresi, kalitesinden dolayı Şuhut patatesini tercih ettikleri belirtili.

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