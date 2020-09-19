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Afyonkarahisar’da 23 muvazzaf asker korona virüs karantinasına alındı Karantinaya alınan askerlerin 21’i temaslı 2’si pozitif vaka Korona karantinasına alınan askerlerden biri astsubay 22’si er

İHA

Afyonkarahisar’da 23 muvazzaf asker korona virüs karantinasına alındı Karantinaya alınan askerlerin 21’i temaslı 2’si pozitif vaka Korona karantinasına alınan askerlerden biri astsubay 22’si er

Afyonkarahisar Asker Alma Bölge Başkanlığında görevli biri astsubay 22’si er olmak üzere 23 asker karantinaya alındı. Askerlerin 2’sinin korona virüs (Covid19) testlerinin pozitif çıktığı 2’sinin ise temaslı olduğu bildirilirken, askerlerin 14 gün boyunca KYK’ya ait yurtlarda karantinada olacakları kaydedildi.
Kentte artan korona virüs vakaları askeri birliklere de sıçradı. Kentte Asker Alma Bölge Başkanlığında görevli biri astsubay 22 er olmak üzere toplam 23 muvazzaf asker karantinaya alındı. Askerlerden 2’sinin Koron virüs testlerinin pozitif çıkması üzerine 21 asker ise temaslı oldukları gerekçesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Tınaztepe Öğrenci Yurdu’nda 14 günlük karantinaya alındı. Askerler karantinada kalacakları yurda askeri plakalı minibüsler ile getirildi. Maskeli ve sosyal mesafe kuralların göre koltuklara tekli oturdukları gözlenen askerler akşam saatlerinde karantinayı geçirecekleri yurda giriş yaptı. Askerlerin durumu ile ilgili resmi bir açıklama ise yapılmadı.
Öte yandan, askerlerin karantinaya alındığı yurt Afyonkarahisar Valiliği tarafından Koron karantinasından kaçanların zorunlu karantinaya alındıkları yer olarak kullanılmaya başlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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