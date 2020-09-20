Kadın öğretmenlerden örnek davranış Anaokulunda 5 kadın öğretmen okulu boyayıp bahçeye toprak taşıdı

Afyonkarahisar’da İhsaniye Anaokulunun 5 kadın öğretmeni, okulu eğitim ve öğretime okulu hazır için el ele verdi. Öğretmenler okul bahçesine el arabaları ve küreklerle toprak taşıyıp, okulu baştan sona boyadı.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde bulunan 60 öğrencili İhsaniye Anaokulu yarın eğitim ve öğretime açılıyor. Okul müdiresi Dilek Sivrikaya ve 4 kadın öğretmen, aylardır okulun eğitime hazır olması için yoğun bir şekilde çalışıyor. Erkek öğretmen ve temizlik görevlisinin olmadığı okulda kadınlar önce bahçeye el attı. El arabalarıyla okulun bahçesine toprak taşıyan kadın öğretmenler, bahçe düzenlemesini tamamladı. Öğretmenler, daha sonra el ele verip okulu baştan sona boyadı.

Yaptıkları davranışla herkese örnek olan kadın öğretmenler, öğrencilerine kavuşmayı bekliyor.

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