İnşaat işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı Kontrolden çıkarak tarlaya devrilen minibüste 7 kişi yaralandı

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Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde inşaat işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ergün Sarakaya (33) idaresindeki 03 ABZ 724 plakalı minibüs, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki boş tarlaya devrildi. Kazada araç sürücüsü Sarakaya ile birlikte Mehmet Mercan (40), Uğur Sarakaya (36), Veysel Saltık (36), Metin Dönmez (51), K.D. (17) ve H.B. (16) yaralandı. Yaralılar kendi imkanları ile sıkıştıkları yerden çıkarken, olay yerine gelen ambulanslar ile Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma ekipleri tarafından başlatılan inceleme devam ediyor.

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