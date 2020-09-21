İki kardeşin öldüğü kazada otomobil sürücüsü tutuklandı

Afyonkarahisar’da biri 28 diğeri 18 yaşındaki iki kardeşin ölümüne neden olan trafik kazasına karışan otomobil sürücüsü, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaza, geçtiğimiz hafta Çobanlar ilçesine bağlı Kocaöz beldesindeki kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, Çobanlar ilçesinden Bolvadin yönüne giden Ekrem S. yönetimindeki 03 EN 656 plakalı otomobil aynı yönde seyir halinde olan İsmail Manav (28) ile Berat Manav’ın (19) üzerinde olduğu 03 AAZ 553 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosikletten yere düşen iki kardeş hayatını kaybetti. Hatalı sollama yüzünden kaynaklandığı öne sürülen kazada otomobil sürücüsü Ekrem S., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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