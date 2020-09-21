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AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen istifa etti Sezen istifasına gerekçe olarak işlerinin yoğunluğunu gösterdi

İHA

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen istifa etti Sezen istifasına gerekçe olarak işlerinin yoğunluğunu gösterdi

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen, işlerinin yoğunluğunu gerekçe göstererek istifa ettiğini açıkladı. Sezen istifa kararını AK Parti Genel Merkezi ile yaptığı istişare sonucu aldığını belirtti.
Sezen, parti binasında düzenlendiği basın toplantısında istifasını açıkladı. Basın toplantısında Sezen’e, Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk, Merkez İlçe Başkanı Ziya Coşkun Karadeniz ve Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan da eşlik etti. 2,5 yıllık Ak Parti Afyonkarahisar İl başkanlığı görevinden istifa ettiğini belirten Sezen, “Dava sadece 18 yıllık bir dava değil, 1400 yıl önce dünyayı şereflendiren efendimizin ayak izlerini takip ettiğimiz bir davadır. Yaklaşık 2,5 yıldır büyük bir şerefle yürüttüğüm AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı görevimi genel merkezle yaptığım istişareler sonucu işlerimin yoğunluğu ve partimin bayrağının daha yukarılara taşınması için şuan itibariyle bırakmış bulunuyorum. Kimse bu kararımızın arkasında herhangi bir şey aramasın. Dün biz bu makamlarda yoktuk, yarında olmayacağız” diye konuştu.

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