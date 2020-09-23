Şuhutlu kadınlara sağlıklı beslenmenin püf noktaları anlatıldı

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Afyonkarahisar Şuhut Kadın Kültür Evi'nde, kadınlara yönelik Diyetisyen Ebru Kansu tarafından 'Sağlıklı Beslenme ve Besin Grupları' konulu seminer düzenlendi.

Şuhut'ta kadınlara yönelik Sağlıklı Beslenme ve Besin Grupları konulu seminer düzenlendi. Diyetisyen Ebru Kansu tarafından düzenlenen seminerde sağlıklı beslenmede ki asıl püf noktaların neler olduğu üzerinde duruldu. Seminerin sonunda soru cevap şeklinde devam edildi ve katılımcılar sağlıklı beslenme konusunda merak ettiklerini sordu.

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