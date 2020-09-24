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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Lise öğrencilerinden ultrason görüntüleme alanında büyük proje

İHA

Lise öğrencilerinden ultrason görüntüleme alanında büyük proje

Afyonkarahisar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Gaziantep’te düzenlenecek Teknofest yarışmasına ‘Sürekli Jel Takviye Eden Ultrason Probu’ adlı proje ile katıldı.
Uzay ve teknoloji festivali Teknofest, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürütücülüğünde, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerinin destekleriyle bugün başlayan ve 27 Eylüle kadar devam edecek olan yarışma Gaziantep’te başladı. Yarışmaya Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adına 11. sınıf öğrencilerinden Muradiye Kaya Evren ve Aliye Nur Alaka, okulun sağlık alanı öğretmeni Selma Çelik danışmanlığında, Sürekli Jel Takviye Eden Ultrason Probu adlı proje ile yarışmaya katılmaya hak kazandı.
Teknofest Lise Öğrencileri İnsan Yararı Proje Yarışmasına, Sürekli Jel Takviye Eden Ultrason Probu isimli çalışmaları ile katılan Atatürk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencileri tasarladıkları projede günümüz de kullanılan ultrason problarından orijinalini değiştirmeden Sürekli Jel Takviye Eden aparatı prob üzerine monte etti. Bu şekilde ultrason prob jel sürmek için, zaman kaybını önleyerek, ultrasyondan kesintisiz görüntü alınmasını sağladılar. Proje yarışmada ‘Sağlıkİlk Yardım’ alanında toplam 40 proje arasında ilk 3’e girerek finale kalmaya hak kazandı.
“Edebiyat ve biyoloji alanlarında bölge ikincisi olduk”
Okul Müdürü Ömer Peker tarafından oluşturulan proje ekibi, 20192020 yılında TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı’nca Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında 32 proje sunarak, Afyonkarahisar’da okullar arasında en fazla proje sunan okul olduğunu ifade etti. Peker, “İki projemiz bölge finallerine katılmaya hak kazanmış, edebiyat ve biyoloji alanlarında bölge ikincisi oldular. 2020 Şubat döneminde Erasmus+ proje hazırlayan okulumuzun, palyatif dönemde hasta ve yaşlı bakım adlı projesi ulusal ajans tarafından finansal olarak desteklenmeye temmuz ayında değer görüldü. Tüm öğretmen ve öğrencilerimize başarılarının devamını dileriz” dedi.

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