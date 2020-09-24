Maske takmayan 11 kişiye 9 bin 900 TL idari para cezası kesildi

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Afyonkarahisar’da polis ekipleri Korona virüs (Covit19) denetimleri kapsamında sokakta ve araçlarda maske takmayan 11 kişiye, toplam 9 bin 900 TL idari para cezası kesti.

Kentte İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timleri, sorumluluk alanlarında Koron virüs denetimi gerçekleştirdi. Ekipler, kentteki denetimlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları hakkında vatandaşlara uyarılarda bulundu. Denetimler esnasında maske takmadıkları belirlenen 11 kişiye, toplam 9 bin 900 TL idari para cezası uygulandı.

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