Şuhut Devlet Hastanesi'ne 2 doktor ve 9 pratisyen hekim atandı

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Devlet Hastanesi'ne uzun zamandır beklenen doktor atamaları gerçekleşti. Hastaneye 2 doktor ve 9 pratisyen hekim atandı.
Sağlık Bakanlığı tarafından Şuhut Devlet Hastanesi'ne Ortapedi Uzmanı Op.Dr İzzet Özay Subaşı, Fizik Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzm.Dr Tuğba Gökkaya ile birlikte 9 acil pratisyen hekim ataması yapıldı. Atama haberini duyan Şuhut'lu vatandaşlar durumu sevinçle karşıladı. Şuhut Devlet Hastanesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ''Hastanemize son atama ilefizik tedavi hastalıkları, ortopedi uzmanı ve 9 acil pratisyen hekim atanmıştır. Hekimlerimiz yakın zamanda görevlerine başlayacaklardır. Şuhut'umuza hayırlı olsun dileklerimizle'' ifadelerine yer verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.