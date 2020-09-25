Köy okullarındaki öğrencilerin eğitimden uzak kalmamaları için ilçe seferber oldu Emirdağ Belediyesinden öğrencilere büyük destek

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde Korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle uzaktan eğitim gören öğrenciler için ‘Köy Köy Eğitime Yolculuk’ projesinin hayata geçtiğini söyleyen Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, “İlçemizde hiç bir öğrencimiz eğitiminden uzak kalmayacak" dedi.

Emirdağ'da eğitimlerini uzaktan sürdüren öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunun proje koordinatörlüğünü yaptığı “Köy Köy Eğitime Yolculuk” projesine destekler devam ediyor. İlçede uzaktan eğitim sürecinde evinde bilgisayarı ya da internet erişimi olmayan öğrenciler için uzaktan eğitim çalışmalarına destek olmak amacıyla bir heyet oluşturuldu. Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, İlçe Jandarma Komutanı Emrah Dal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürkan Emeksiz, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Müdürü Asaf Gören ve Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Bilişim Öğretmeni Dilara Gelen’den oluşan heyet Karacalar, Soğukkuyu ve Yavuz köylerinde yaşayan dijital eğitim içeriklerine ulaşamayan öğrenciler için oluşturulan ders materyallerini, okuma kitaplarını ve Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanmış örnek sorular ulaştırdılar.



“Öğrencilerimiz için elimizden gelen imkanları fazlasıyla kullanacağız”

Yaptığı ziyaretler ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Koyuncu "Pandemiden dolayı uzaktan eğitim görecek olan öğrencilerimiz için Emirdağ'da örnek teşkil edecek bir heyetimiz var. Emirdağ Kaykamımız Osman Bey ve eşi Filiz Hanım himayelerinde oluşturulan heyetimiz köy köy gezerek ne kadar ihtiyaç sahibi öğrenci varsa hepsinin eğitim öğretimine evinde devam edebilmesi için elimizden gelen imkanları fazlasıyla kullanacağız. Emirdağ'da hiç bir öğrencimiz eğitiminden uzak kalmayacak" dedi.

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